Netflix dropt nieuwe trailer voor het vierde seizoen van ‘Stranger Things’, maar fans moeten nog een jaar extra geduld hebben

In een videochat met fans liet acteur Finn Wolfhard, die Mike Wheeler speelt in de serie, weten dat ze het vierde seizoen pas in 2022 mogen verwachten. Het vierde seizoen werd al in september 2019 aangekondigd, enkele maanden na de release van het derde hoofdstuk van de serie. De cast begon vorig jaar in Litouwen te filmen, maar door corona moesten ze de productie tijdelijk staken. Eerder dit jaar zei nieuw castlid Sherman Augustus (‘Bad Guys’) al dat het team in augustus opnieuw zou starten met filmen. Dat bevestigt Wolfhard nu ook. Sinds de start van de sciencefiction-horrorserie in 2016 zat er nooit meer dan twee jaar tussen de seizoenen, maar daar komt nu dus verandering in.

In een trailer die vorig jaar al werd vrijgegeven is Chief Hopper (gespeeld door David Harbour) levend en wel te zien. Opvallend, want veel fans gingen ervan uit dat Hopper in de finale van het derde seizoen gestorven was in een explosie. In de nieuwe trailer, die zopas werd vrijgegeven, is er voorlopig geen spoor van Hopper te bekennen. Wel wordt er een eng ziekenhuis getoond dat verband houdt met het personage Eleven (Millie Bobby Brown). Wie wil weten hoe dat allemaal precies in elkaar zit, zal dus nog tot in 2022 geduld moeten hebben.