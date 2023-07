Netflix deelt officiële trailer van nieuwe seizoen ‘Heartstopper’

TV STREAMING­TIP. ‘Unknown: Cave of Bones’: wie waren onze voorouders écht?

Geen maand zonder straffe docuseries op Netflix. Voor juli heeft de streamingdienst bovendien een specialleke in de aanbieding: zo wordt iedere maandag een episode gelost van ‘Unknown’, waarbij telkens één onderwerp centraal staat. Zo draaide het eerste deel rond een mysterieuze pyramide en intacte graftombe. Het tweede luik behandelde dan weer het gebruik van kunstmatige intelligentie bij militaire beslissingen. En vandaag is het de beurt aan nummer drie in het rijtje: de ‘Cave of Bones’ in Zuid-Afrika, het oudste kerkhof ter wereld.