Netflix cancelt fantasyreeks ‘Cursed’ na slechts 1 seizoen

Opvallend, want ‘Cursed’ was een goed bekeken reeks. Jammer genoeg waren de reviews van critici niet zo denderend. Ze was ook erg duur en intensief om te maken, en vanwege de lange coronacrisis is het verhaal intussen al ver in het achterhoofd van de kijker beland. De serie ging in juli 2020 in première, inmiddels al een jaar geleden. Netflix is tegenwoordig veel strenger in de selectie van programma’s die wel of geen nieuw seizoen krijgen, en de lat lag voor ‘Cursed’ nu eenmaal te hoog.