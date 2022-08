Netflix brengt Amerikaanse versie van ‘De Mol’ terug

Goed nieuws voor fans van het televisieprogramma ‘De Mol’. Streamingdienst Netflix heeft volgens ‘Variety’ een gloednieuw seizoen van de ABC-show ‘The Mole’ op de planning staan voor komend najaar. Tussen 2001 en 2009 verschenen er maar liefst vijf seizoenen op ABC, maar Netflix haalt het programma weer vanonder het stof en is van plan het nieuw leven in te blazen met deze reboot.

De Amerikaanse versie ‘The Mole’ is gebaseerd op het Vlaamse spelprogramma ‘De Mol’. Er werden in België drie seizoenen uitgebracht op de buis op TV1, in 1998, 2000 en 2003. Vanaf 2015 konden Vlamingen opnieuw genieten én meezoeken naar de saboteur in gloednieuwe seizoenen, die sindsdien jaarlijks op de televisiezender Play4 werden uitgezonden. Het concept van de show is bedacht door Tom Lenaerts, Michiel Devlieger, Michel Vanhove en Bart De Pauw en bleek al snel een schot in de roos. De rechten werden al aan een hoop landen verkocht, waaronder ook aan de Verenigde Staten.