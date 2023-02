Netflix bevestigt: spin-off ‘That ‘90s Show’ krijgt tweede seizoen

TV Maak kennis met Groot Licht uit ‘The Masked Singer’: “Als ik me-time nodig heb, kijk ik naar ‘Toy Story’”

Nog drie nachtjes slapen en dan begint het nieuwe seizoen van ‘The Masked Singer’ op VTM. Een van de opvallendste kandidaten? Groot Licht. In Dag Allemaal geeft het lichtgevende figuurtje een exclusief interview. Speurneuzen kunnen in dit gesprek alvast enkele tips over z’n identiteit ontwaren. “Ik vind het fantastisch om eens buiten de muren van mijn laboratorium te treden”, klinkt het bijvoorbeeld mysterieus. Maar wie is Groot Licht? Dag Allemaal doet alvast een gok. “Denk ‘Nobel’ even weg, en dan blijft ‘prijzen’ over.”

31 januari