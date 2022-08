“Net zo geweldig als zijn voorganger in zijn hoogtijdagen”: internationale pers vol lof over ‘House of the Dragon’

‘House of the Dragon’ vertelt het verhaal van House Targaryen en draait om de ‘Dans van de Draken’, een burgeroorlog die Westeros dreigt te verscheuren. Daarnaast is de reeks gebaseerd op ‘Fire & Blood’ van George R.R. Martin, en speelt het zich 200 jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit het Emmy-winnende ‘Game of Thrones’.

Bij ‘The New York Times’ zijn ze alvast onder de indruk over de acteerprestaties van Emma D’Arcy en Paddy Considine. “Considine legt perfect het medeleven, de jaloezie en de aarzeling vast van een personage wiens feitelijke en vermeende zwakheden ten grondslag liggen aan elke beweging van het plot. Telkens wanneer hij in beeld komt verandert de Shakespeareaanse ‘theatrics’ van Martins fantasie in echt drama.”

Veel lovende woorden

De BBC beloonde de reeks dan weer met vier sterren: “Het is een rijk, gestructureerd werk, scherp geschreven en knap geregisseerd, met een budget dat veel hoger ligt dan seizoen één van ‘Game of Thrones’.” Last but not least is ook ‘The Guardian’ behoorlijk onder de indruk. “Het langverwachte vervolg op het fantasiedrama is er - en het is net zo geweldig als zijn voorganger in zijn hoogtijdagen. Het is leuk, ziet er fantastisch uit en lijkt ons helemaal opnieuw verslaafd te maken.”