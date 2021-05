Net geen miljoen kijkers voor halve finale van Hooverphonic (en dat is een record)

TV Marco Borsato na liefdes­breuk en burn-out: "Vond mezelf niet meer leuk”

18 mei Marco Borsato (54) heeft een nieuwe single uit: ‘Hef je glas’. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ legt hij uit waarover het liedje gaat. En hij vertelde ook openhartig over het moeilijke jaar dat hij achter de rug heeft. “Het stranden van mijn huwelijk was een van de moeilijkste dingen die ik in mijn leven moest verwerken.”