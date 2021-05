Net als in ‘Thuis’ verloren ook Veerle en Ewan de helft van hun tweeling tijdens zwangerschap: “We reden naar huis met een maxi-cosi en een doodskistje”

TVEen miljoen Vlamingen zag vanavond hoe Adil en Christine in ‘Thuis’ te horen kregen dat de helft van hun ongeboren tweeling overleden is: Jaan zal het zonder zijn broertje Finn moeten stellen. Net zoals Jaan, de zoon van Veerle Declerck (40) en Ewan Torrekens (39), ook in de baarmoeder al afscheid moest nemen van zijn zus Fien. Het verhaal van het gezin gaf de verhaallijn in ‘Thuis’ mee vorm. “Soms vertelt Jaan nog over hoe hij samen met Fien in mijn buik heeft gespeeld.”