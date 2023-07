Nele uit ‘B&B zoekt lief’ over de dramatische exit van vrijgezel Nikolaas: “Maandenlang stuurde hij me negatieve mails”

Showbits Ellen heeft spijt van deelname 'Ex On The Beach': "Opnieuw liefde vinden na het programma is moeilijk"

Eén van de meest opvallende kandidaten uit het afgelopen seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ - beschikbaar op Streamz - is ongetwijfeld Ellen. Ze kreeg niet voor niets al snel de bijnaam ‘konijntje’. De opnames vonden al meer dan een halfjaar geleden plaats en ondertussen heeft Ellen spijt gekregen van haar deelname. In Showbits praat ze met Senne over de nadelen van het realityprogramma.