Nele uit ‘B&B zoekt lief’ over de dramatische exit van vrijgezel Nikolaas: “Hij gedroeg zich als een klein kind”

tv Sven uit ‘Met vier in bed’ was topsporter tot hij blind werd: “Ik verzweeg het jarenlang voor mijn vrienden”

“Ik zat lange tijd in een negatieve spiraal.” Wie naar ‘Met Vier in Bed’ kijkt, is vast onder de indruk van Sven (50), die samen met Tamara (49) een luxueuze B&B in Antwerpen uitbaat. In het verleden was hij een gedreven ondernemer en topsporter, tot hij een ernstige oogziekte kreeg en uiteindelijk blind werd. Hoe hij nu met zijn aandoening omgaat, is het resultaat van een lange lijdensweg. “Ik heb het jarenlang voor mijn vrienden verzwegen.”