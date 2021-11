Nek-aan-nekrace met dansers op kop: zij winnen volgens u vanavond 'Belgium's Got Talent’

TVDansers, nog meer dansers of toch een zanger of een goochelaar? Negen kandidatenmaken vanavond kans om ‘Belgium’s Got Talent’ — en een cheque van 50.000 euro —te winnen. Afgaande op uw stem op hln.be worden het alvast dansers. Al zal het volgens u wel een nek-aan-nekrace zijn. Wij zetten de finalisten op een rij.

Verloop van de finale Gedurende de hele finale kunnen kijkers stemmen op hun favoriete act. Ofwel via vtm.be, ofwel via sms naar 6677. De opbrengst van de sms-voting gaat integraal naar Rode Neuzen Dag, de actie die jongeren wil helpen om zich goed in hun vel te voelen.

Made2Move (19%): Synchrone salto’s en flikflaks

Als het van u afhangt, wint de danscrew uit Wetteren het zevende seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’. Springen, dansen, salto’s, flikflaks en dat allemaal perfect synchroon. Ze hielden de meeswingende juryleden de voorbije weken amper op hun stoel. “Ik dacht even dat we in de superbowl zaten, het was echt van een heel hoog internationaal niveau”, glunderde An Lemmens onder meer. Grote ster van het gezelschap? De steeds breed glimlachende Emma. Het 11-jarige elastiekje wordt te pas en te onpas de lucht in gegooid en door haar crewleden — vaak letterlijk — op handen gedragen. Nog meer dan de titel van de meest getalenteerde act van ons land, droomt de crew van een optreden met Beyoncé of een andere internationale act. Het waren uiteindelijk de kijkers die de Brusselse crew de finale instemde, maar het scheelde geen haar of de dansers kregen de felbegeerde Golden Buzzer. Ruth Beeckmans, Bart Peeters en An Lemmens hielden hun hand boven de vergulde knop, maar Davy Parmentier bleek uiteindelijk nog niet helemaal overtuigd.

Mini Droids (17%): Kleurrijke springveertjes

U heeft het voor danscrews. Want deze vier breakdancende springveertjes uit Antwerpen moeten volgens u maar nipt de duimen leggen voor hun collega’s van Made2Move. Het kwartet zorgde met hun moves voor breedlachende juryleden. “Jullie zijn hiervoor geboren, de term podiumbeesten gaat over jullie”, riep een wild klappende Davy Parmentier na hun eerste show. Ruth Beeckmans aarzelde nauwelijks om haar Golden Buzzer uit de delen voor de in vrolijke kleuren uitgedoste kinderen. Hun show in de halve finale maakte zo mogelijk nóg meer indruk. In een medley met 90’s-nummers draaiden de jongens op hun hoofd en vlogen ze over het podium. Wat volgde was een staande ovatie en een hele zaal die ‘Mini Droids’ scandeerde.

Youssef (14%): Ontroerende straatmuzikant

“Deze jongen moet voor ons naar het Eurovisiesongfestival”, vonden kijkers op sociale media na de passage van Youssef Zaki. Tijdens zijn auditie slaagde de 27-jarige Brusselaar erin het complete jurykwartet te doen huilen, waarna hij ook zelf zijn tranen niet meer kon bedwingen. “Je hebt alles”, stamelde een verbijsterde Bart Peeters. “Hoge noten, lage noten. Alles.” Een zanger is op zich niet zo uitzonderlijk in een talentenjacht, zou je denken, maar dat Youssef een straatmuzikant is, geeft dat net dat beetje extra. Slimme keuze ook om met een ‘boodschappentrolley van de bomma’ het podium op te rijden. Het geeft hem op een heel aparte wijze net de nodige streetcredibility. Voor zijn Engelse uitspraak knijpen we dan maar een oogje dicht.

De Zandmuze (11%): Tekenen met licht en aarde

Ze zorgde de voorbije weken telkens voor een rustpuntje in de razend drukke shows. De zandmuze — of Colette uit Brasschaat — maakte prachtige tekeningen op een lichtgevende achtergrond met niets meer dan een hoopje fijne aarde. Ze bezorgde de juryleden een krop in keel. Een “ongelooflijk groot kunstenares”, noemde Ruth Beeckmans haar, maar het was An Lemmens die misschien wel het meest ondersteboven was van de act. “Ik ben mijn gedachten kwijt”, zei ze na de halve finale waarin Colette een onderwaterwereld van kapitein Nemo schetste. “Je hebt me heel erg geraakt en me meegenomen naar een andere wereld.”

Julie & Wout (11%): Beste maatjes met Disney-poeder

Zij met een wit prinsessenkleedje, hij in wit hemd, allebei op blote voeten. Hun handelsmerk: moderne dans op Nederlandstalige muziek. Een koppeltje zijn Julie en Wout niet, de twee zijn gewoon beste maatjes, maar ze kunnen romantiek alvast erg goed acteren. Ruth Beeckmans en Bart Peeters hielden het niet droog bij hun allereerste auditie. “Het is een sprookje met de juiste Disney-poeder over”, aldus Peeters. “Ik vraag me zelfs af of volwassenen wel in staat zijn om zo te dansen. Ik ben diep onder de indruk.”

Jonas (9%): Goochelende tiener

Davy Parmentier (38) die in het begin van de act zijn telefoon aan Jonas toevertrouwt. Jonas die aan het eind van de act, na tal van andere trucjes en foefjes, laat zie hoe die met stevige tape - onder zijn kleren - aan zijn rug geplakt is. Het leverde de 17-jarige jongen uit Liedekerke en staande ovatie op en een voltallig publiek dat zijn naam scandeerde. Een van de meest memorabele momenten uit dit seizoen ‘Belgium’s Got Talent’. Davy en co - voordien vrolijk meespelend met Jonas, vielen nét niet van hun stoel. “Heel straf”, klinkt het unaniem. Al ziet An Lemmens in het onder controle houden van zijn zenuwen nog wel een werkpuntje.

Denis (8%): Schaatsende juryfavoriet

De uitgesproken favoriet van de jury. Want de 12-jarige Denis Krouglov uit Herent was de gelukkige die in de halve finale de collectieve Golden Buzzer van de jury kreeg. Die struikelden over de superlatieven om de prestaties van de ijsdanser met Russische ouders te omschrijven. “Als jij straks een medaille haalt op de Olympische Spelen, kunnen wij zeggen dat we je nog gekend hebben”, twinkelde Bart Peeters met glanzende oogjes. En daar is het schaatsertje al heel concreet mee bezig. Aan de winterspelen 2026 in Milaan wil hij deelnemen en daarvoor staat hij al sinds zijn 4,5 twee uur per dag op ijs.

Zoe Bizoe (6%): Zwierende tepelflosjkes

De meest humoristische van de finalisten is zonder twijfel Zoe Bizou. De Gentse Burlesque danseres trakteerde bij de audities jurylid Davy Parmentier op een sexy privéshowtje, in de halve finale combineerde ze een striptease act - inclusief zwierende ‘tepelflosjkes’ - met een onthoofding. Jury en publiek schaterden. “Heel intelligent én super empowering voor vrouwen”, vond An Lemmens die samen met haar collega’s Zou Bizou naar de finale stemde.

Samuel (5%): Gevecht met zwaartekracht

Zijn dansgroep Mini-droids maken volgens u meer kans op de cheque van 50.000 euro. Maar dat hun dansleraar Samuel ook solo in de finale staat is ook knap. De Ierse Antwerpenaar overtuigde de jury met een bijzondere mix van breakdance en moderne dans. “Het mooiste gevecht met de zwaartekracht dat er bestaat”, noemde Bart Peeters de elastische bewegingen van de voormalige Belgische kampioen breakdance. “Dit is het voorbeeld van waarom dans mij zo raakt”, stelde An Lemmens. En Samuel ontroerde ook u, want u stemde hem naar de finale.

