‘Neighbours’ laat dode herrijzen in finale

De zanger en acteur — die eerder ook een revelatie was in ‘Australian Idol’ en ‘The Masked Singer Australia’ — is één van de meer dan twintig namen die een comeback maakt in de grote finale, die op 1 augustus op de Australische en Britse tv wordt uitgezonden. De slotepisode wordt het definitieve afscheid na 37 seizoenen, omdat de Britse Channel 5 als hoofdfinancier afhaakte.

Zangeres Kylie Minogue (Charlene) liet ook al weten dat ze voor de apotheose nog even terugkeert naar de plek waar het voor haar zo’n 35 jaar geleden allemaal begon aan de zijde van toenmalig lief Jason Donovan. Die speelde destijds haar tv-echtgenoot Scott en is deze week trouwens ook van de partij. Wereldster Kylie had blijkbaar weinig tijd in haar drukke agenda, want ze stond maandag amper een halve draaidag op de set. Voor haar overige scènes wordt een body double gebruikt. “Er is maar één Kylie, maar er zullen verschillende Charlenes in beeld te zien zijn. Maar liever een beetje Kylie, dan helemaal niets”, liet het productiehuis weten.