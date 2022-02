Negen nieuwe artsen in het negende seizoen van ‘Topdokters’

Deze dokters maken hun opwachting in het negende seizoen van ‘Topdokter’:

Dr. Toon Claes (knie- en sportchirurg), AZ Herentals

Dr. Toon Claes is een gerenommeerd knie- en sportchirurg in AZ Herentals. Ook zijn zonen werken als orthopedisch chirurg op dezelfde dienst. Dr. Toon Claes bouwde de dienst uit tot het epicentrum voor topsporters uit binnen- en buitenland. Alle grote namen kwamen al bij hem over de vloer zoals Julian Alaphilippe, Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Eén van de ingrepen waarvoor mensen naar hem komen is de ascorrectie van de knie, een ingreep waardoor een prothese vermeden kan worden. “Mijn vrouw heeft heel mooie knieën. Dat heeft meegespeeld in partnerkeuze. Het is misschien gek om te zeggen maar een mooie knie, daar kan ik lyrisch van worden.”

Prof. dr. Steven Claes (knie- en sportchirurg), AZ Herentals

Prof. dr. Steven Claes is knie- en sportchirurg in AZ Herentals. Hij haalde de wereldpers toen hij als doctoraatsstudent een nieuw ligament in de knie ontdekte. Een ontdekking die een enorme impact had binnen de internationale wereld van de kniechirurgie. Samen met zijn vader dr. Toon Claes heeft hij de voorbije jaren de orthopedische chirurgie verder verfijnd met veel voordelen voor de patiënt. Prof. Steven Claes is tevens verbonden aan de KU Leuven als onderzoeker en docent voor studenten geneeskunde. “Als je tegen patiënten zegt ‘ik ga uw been doorzagen en rechtzetten’, klinkt dat echt als beenhouwerij. Maar de essentie is dat het net het tegenovergestelde is: hyper precisiewerk.”

Dr. Tom Claes (schouder- en sportchirurg), AZ Herentals

Dr. Tom Claes werkt als orthopedisch chirurg in het AZ Herentals. Hij heeft zich gespecialiseerd in schouderchirurgie binnen de dienst waar ook zijn vader en broer werken. Dr. Tom Claes ziet zowel topsporters met complexe sleutelbeenbreuken als oudere patiënten waar hij een schouderprothese plaatst. Daarnaast is hij als arts ook verbonden aan de ijshockeyclub van Herentals. “Ik denk dat ik niet echt een traditionele dokter ben. De arts van vroeger als paternalistische ‘God, de vader’, dat ben ik helemaal niet.”

Prof. dr. An Boudewyns (kinder-NKO-arts), Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Prof. dr. An Boudewyns is kinder-NKO-arts in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waar ze kinderen behandelt met problemen aan neus, keel en oor: van het opvolgen van kinderen met gehoorverlies tot het zoeken naar oplossingen voor slaapapneu bij kinderen met het Syndroom van Down. Ze specialiseerde zich ook in het behandelen van stridor (piepende ademhaling door vernauwde bovenste luchtwegen) bij zuigelingen. Dankzij haar jarenlange ervaring krijgt ze kinderen doorgestuurd vanuit heel Vlaanderen. Prof. dr. Boudewyns is ook coördinator van wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de pediatrische otorhinolaryngologie. “Het neus-keel-oorgebied lijkt een klein gebied in ons menselijk lichaam, maar toch is er een hele waaier van aandoeningen die daar in voorkomen. En dat is zeer fascinerend.”

Dr. Alaaddin Yilmaz (cardiochirurg), Jessa Ziekenhuis

Dr. Alaaddin Yilmaz is cardiochirurg in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Hij geniet wereldfaam voor zijn minimaal invasieve hartchirurgie waarbij hij enkel nog via kleine gaatjes opereert zodat de impact op de patiënt minder groot is. Hij is één van de pioniers die de techniek en visie uitgebreid heeft naar alle pathologieën binnen de hartchirurgie. Hij vervangt o.a. een hartklep op laparoscopische manier en doet overbruggingen via kleine sneetjes. “Binnen de minimaal invasieve chirurgie ben ik toch één van de pioniers. Ik kan in feite elke hartoperatie uitvoeren via kleine gaatjes, zonder het borstbeen open te zagen.”

Dr. Jasperina Dubois (intensivist), Jessa Ziekenhuis

Dr. Jasperina Dubois werkt op de afdeling Intensieve Zorgen van het Jessa Ziekenhuis. 24/24, 7/7 en 365 dagen per jaar staat ze klaar om de eerste levensnoodzakelijke zorgen toe te dienen. Dr. Dubois werkt ondertussen al 16 jaar in het Jessa Ziekenhuis. De voorbije maanden en jaren verscheen ze vaak in de media wanneer het ging over het stijgend aantal coronapatiënten op haar afdeling. “Mensen vragen vaak ‘ik heb dit of dat aan de hand, wat moet ik doen?’. Dan is mijn standaardantwoord dat ik je pas kan helpen als je bijna dood bent.”

Prof. dr. Joep Knol (colorectaal chirurg), Ziekenhuis Oost-Limburg

Prof. dr. Joep Knol is colorectaal en robotchirurg in het ZOL in Genk. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met alle ziektes die met de dikke darm te maken hebben, inclusief de endeldarm. Eén van zijn specialisaties is zijn ingenieus ontwikkelde rectumchirurgie, waarbij hij met twee chirurgische teams tumoren nabij de sluitspier verwijdert met de bedoeling de sluitspier maximaal te behouden en niet te beschadigen. Hij is de eerste in België die deze techniek toepaste en bouwde hier enorm veel ervaring in op. Patiënten komen nu van heinde en ver om zich te laten behandelen door prof. dr. Joep Knol. “Iemand bij wie de sluitspier niet goed werkt, dat is echt een handicap, een belemmering in het sociaal en intieme leven. A good anus is a gift of God.”

Prof. dr. Elske Vrieze (psychiater eetstoornissen), UPC KU Leuven

Prof. dr. Elske Vrieze werkt op campus Gasthuisberg van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Ze staat aan het hoofd van het zorgprogramma rond ‘eetstoornissen’ voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Patiënten met anorexia of boulimie krijgen op haar afdeling een intensieve behandeling van 3 maanden. Door de coronapandemie is het aantal aanvragen enorm toegenomen en is er een lange wachtlijst. Prof. dr. Vrieze begeleidt ook patiënten die deelnemen aan het ambulant programma rond ‘binge eating disorder’. Verder geeft ze ook les aan de KU Leuven en doet ze onderzoek naar eetstoornissen en de behandeling ervan. “Als je aan mensen zegt dat je psychiater bent, dan denken ze dat je hun gedachtes kan lezen. Dat is natuurlijk niet zo.”

Dr. Lore Lapeire (medisch oncoloog), UZ Gent

Dr. Lore Lapeire is medisch oncoloog in het UZ Gent. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van zeldzame bot- en wekedelentumoren. Zij begeleidt haar patiënten tijdens een lang traject waarbij ze de gepaste chemobehandeling voor hen uitwerkt. Ze is ook medeoprichter van Care4AYA, een vzw die zich inzet voor jonge kankerpatiënten. “Soms wordt er door familie gevraagd van ‘wil je niet alles zeggen aan de patiënt want die gaat dat niet aankunnen’. Natuurlijk gaat die ondersteboven zijn als je slecht nieuws brengt, dat is logisch. Maar toch gaat die patiënt een klik maken en zeggen ‘dat is het nu en wat gaan we er nu aan doen?”

