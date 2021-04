Negen jaar na papa Dirk waagt Marie haar kans in ‘The Voice’: “De impact van het programma is veel minder groot dan vroeger”

De appel valt niet ver van de boom, zo vatte Koen Wauters het terecht samen, de deelname van de negentienjarige Marie Cassiers (19) aan ‘The Voice van Vlaanderen’. Koen nam in de allereerste editie van ‘The Voice’ in 2012 zelf nog Maries vader op in zijn team. Dirk Cassiers schopte het tot de derde liveshow. En ook broer Thomas waagde toen zijn kans. “Ik kom uit een muzikale familie, ja. Mijn twee oudere broers, jongere zus en ikzelf hebben de genen van papa geërfd. Allemaal zingen we en bespelen we instrumenten. Toen ik elf was, hebben we zelfs met het hele gezin samen op het podium gestaan, met Cassiers in concert. Een heel toffe ervaring”, vertelt Marie in Story, die nu via coach Laura Tesoro hoopt om alsnog een plekje in de liveshows te bemachtigen.