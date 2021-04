Nee, een hippe locatie hebben 'De Verhulstjes' niet gekozen: Saint-Tropez, met de 'trop' van te veel oude glorie

De Verhulstjes zien het groots en waarom ook niet? Het is een soap waar Vlaanderen pap van lust: de laatste afleveringen gingen boven het miljoen kijkers. Goed voor een vervolg, maar niet van de uitgemolken soort. Verhulst weet dat zijn villa in Oostduinkerke intussen uit alle hoeken gefilmd is, en je kan ook niet elke week op de hometrainer zitten zonder dat het déjà vu wordt. Seizoen twee trekt dus naar zijn huis aan de Franse Rivièra. Beetje verrassend, nu jonge en/of hippe mensen eerder in Ibiza, Marbella en Dubai zitten. Maar Verhulst, die de villa twee jaar geleden kocht, is 53 en eerder van de nostalgische soort. Ibiza vindt hij "opgeklopt gedoe", maar "als we langs de gendarmerie van Saint-Tropez wandelen, bekend van de Louis de Funès-films, dan doet dat iets met mij. Het voelt als thuiskomen."