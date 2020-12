Nederlandse YouTube-ster NikkieTutorials krijgt eigen docureeks

showbizz Mysterie in ‘Familie’ eindelijk opgelost: wie is de geheime minnaar van Stefanie?

20:41 De kijkers van ‘Familie’ zijn maandag eindelijk de identiteit van de nieuwe minnaar van Stefanie te weten gekomen. De voorbije weken speculeerden de fans massaal online over wie toch de persoon was met wie het personage van Jasmijn Van Hoof sms’te en op hotelkamers afsprak. Was het Raven, Niko, Guido, Cédric, Lars of misschien zelfs Bahar? Allemaal waren ze best wel mogelijk, slechts één iemand is het ook effectief. Maar wie dan?