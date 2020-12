Nederlandse ‘The Voice’-kandidate reageert op vlammende tirade van Anouk

“Ik moet zeggen dat ik het niet eens heel heftig heb ervaren op dat moment”, klinkt het in De Stentor. “Als ik het nu terugzie, denk ik: oh ja, dat was inderdaad wel pittig. Maar je weet dat op het moment dat je daar gaat staan er van alles op je af kan komen. Dat Anouk niet enthousiast was, is haar goed recht. Het is een kwestie van smaak.”

Ze kan de kritiek van Anouk ook wel begrijpen, zo zegt Brenda. “Als ik de hele avond een concert sta te doen ga ik niet alles in één minuut knallen. Dat verdeel je mooi over de avond. Maar ik kreeg maar één minuut, dan ga ik die minuut vol benutten. Het is haar mening. Daar heb ik geen problemen mee. Ik was blij dat de mannen wel enthousiast waren.”

Brenda laat verder weten dat ze blij is dat haar auditie achter de rug is. “Het is zo onvoorspelbaar, het kan alle kanten op, klinkt het nog. “Het is een fascinerend gebeuren om aan mee te doen. Een circus, er gebeurt heel veel. Ik ben het podium wel gewend, maar dat je constant camera’s op je snufferd hebt, is wel andere koek. Ik heb er ontzettend veel lol in, echt een topervaring. En het is coronatijd, dus ik had gewoon veel zin om op het podium te staan.”

“Heel vermoeiend”

Brenda kreeg harde woorden te verwerken tijdens haar auditie. “Ik vond het heel vermoeiend klinken allemaal”, was de kritiek van Anouk, alsof ze zich al minutenlang had zitten ergeren. “Je kunt technisch wel zo veel in huis hebben, want dat wilde je dus allemaal laten zien... Qua techniek denk je: dát kan ze, en dát kan ze, en dát. Maar het deed me geen ene bal. En dan sla je toch echt de plank flink mis.”

Brenda vroeg Anouk, vanwege de coronacrisis en haar astma niet lijfelijk aanwezig in de studio, of ze haar vocale capriolen wel begreep vanuit de wens om zoveel mogelijk van zichzelf te laten zien. “Nee, ik begrijp er helemaal geen flikker van, serieus”, antwoordde ze. “Nee, totaal niet. Je hebt de verkeerde keuze gemaakt. Die technieken heb je allemaal, maar je hoeft ze niet alle 40 in één liedje te pleuren.”

