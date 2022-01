Nederlandse televisiewereld houdt adem in nu The Voice-beerput is geopend

TV Lotte Vanweze­mael demon­streert een ‘slut drop’, prinses Delphine ligt eruit bij ‘Dancing with the Stars’

De derde liveshow van het derde seizoen van ‘Dancing with the Stars’ leverde enkele geslaagde (en minder geslaagde) choreografieën op van onze BV’s. In deze ‘Friens and Family’-aflevering liet Nina Derwael - aan de zijde van haar oma - opnieuw zien dat ze hors catégorie is, en ook seksuologe Lotte Vanwezemael wist, samen met haar BFF Melanie, de jury (eindelijk) te verbazen. Dankzij een heuse ‘slut drop’, jawel. Prinses Delphine en TikTok-ster Jonatan Medart verging het minder goed: zij bungelden - na het jurycommentaar en de jive-marathon - onderaan. Dat bleek voor de prinses - nadat ook het publiek gestemd had - een kloof die niet meer te dichten viel. Delphine van Saksen-Coburg moest als derde - na Olympiër Pieter Timmers en zanger Metejoor - de dansarena verlaten.

2:52