Nederlandse presentatrice ontmaskerd in Duitse versie van ‘The Masked Singer’

Dit was het huwelijks­week­end van Sylvie Meis: peperdure ring en jurken en een feest dat eindigde in het zwembad

22 september Tijdens een glamoureus prinsessenhuwelijk gaf Sylvie Meis (42) afgelopen zaterdag het jawoord aan kunstenaar Niclas Castello (41). De Nederlandse presentatrice, die ook in Duitsland razend populair is, schitterde in een japon van celebrity-ontwerpster Galia Lahav en droeg een peperdure ring rond haar vinger. Hoewel de blondine de regie van haar huwelijk stevig in handen hield, zijn er toch enkele details over het vierdaagse festijn gelekt.