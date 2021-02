Nederlandse overheid grijpt in bij ‘Chateau Meiland’: 3-jarige Claire mag niet meer in beeld verschijnen wegens 'kinderarbeid’

Dat vertelt Erica in een interview met Veronica Magazine . “Onze kleine Claire gaat er dit seizoen min of meer uit”, onthult ze. Het ministerie heeft paal en perk gesteld aan haar tv-optredens. “Van de Inspectie SWZ mag zij maar vijf keer per jaar op tv komen. Het gaat volgens hen om kinderarbeid. Erg jammer, ook voor de kijkers.”

De producent is met een advocaat bezig om te kijken of ze in beroep kunnen gaan tegen de beslissing, want volgens de Meilandjes is het zo “niet werkbaar”. “De eerste drie afleveringen is ze waarschijnlijk nog wel te zien, maar ja, daarna kwamen er dus twee dames van de inspectie...”