Nederlandse makers van ‘De mol’ bereiden opvolger voor: ‘De verraders’ belooft nog meer ‘mindfuck’

De opnamen van het eerste seizoen van ‘De verraders’ zijn achter de rug en overtreffen naar verluidt de verwachtingen. Het opzet is simpel: 18 bekende Nederlanders laten zich opsluiten in een kasteel, waar ze net als in ‘De Mol’ opdrachten uitvoeren om geld voor de groepspot te verdienen. Drie verraders proberen verdeeldheid te zaaien om uiteindelijk zelf met de geldprijs naar huis te kunnen. De groep moet de drie verraders trachten te ontmaskeren en kan hen in de dagelijkse ‘Raad’ wegstemmen. Maar elke nacht kunnen de mollen ook een medekandidaat ‘vermoorden’ en zo de groep uitdunnen. De overlevers beslissen pas in de laatste aflevering hoe de prijzenpot wordt verdeeld.

Het grote verschil met ‘De mol’, dat in Nederland op dit moment aan het 21ste seizoen bezig is, is dat de kijker niet hoeft te speuren naar wie de boel saboteert of smerige spelletjes speelt. De identiteit van de mollen wordt bij de aanvang van het spel meteen voor de kijker bekend gemaakt. ‘De verraders’ draait dan ook niet om de vraag wie de verraders zijn, maar wel of die uit de handen van de mollenvangers kunnen blijven. Presentator en stand-upcomedian Tijl Beckand is in de wolken met de opnamen en belooft nog meer spanning: “Na twee draaidagen zaten heel wat deelnemers al helemaal stuk vanwege de grote mindfuck, die dit programma teweegbrengt.”