Nederlandse ‘Expeditie Robinson’-kandidaat stapt op na ongeluk met injectienaald: “Hebben zijn angst onderschat”

Iliass Ojja, deelnemer aan de Nederlandse versie van ‘Expeditie Robinon’, stapte in de uitzending van gisterenavond op een injectienaald. Die was meegekomen met het vuil dat daar dagelijks aanspoelt op het Maleisische strand. Iliass had de wonde zelf ontsmet, maar wilde - logisch - weten of er meer aan de hand zou zijn. Door miscommunicatie met de makers kwam er echter geen arts opdagen. Dus vertrok hij zelf uit het programma. Tot grote consternatie van de kijkers, want Ojja was een publiekslieveling.

Reactie producent: “De angst van Iliass onderschat”

Producent SimpelZodiak betreurt de trieste aftocht van Iliass Ojja en steekt de hand in eigen boezem. “Helaas hebben we te maken met veel plastic en ander afval dat aanspoelt op de stranden. Ook in Maleisië. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de stranden regelmatig worden geveegd, voor en tijdens de opnames. En er is 24 uur op 24 een dokter aanwezig bij ‘Expeditie Robinson’. Ons verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de kandidaten en het team is groot.”

“Ondanks dat alles hebben we onderschat hoe groot de angst van Iliass was, nadat hij in die naald was gestapt. Dat betreuren we. Aangezien het hier niet direct om een verwonding ging, maar om een onderzoekstraject, moest er eerst een plan van aanpak worden gemaakt en was de arts niet direct ter plaatse. Achteraf gezien hadden wij dit alles sneller en beter aan Iliass moeten communiceren om hem gerust te stellen”, aldus een woordvoerder.

