Nederlandse Danny Dorland was irritante Freek in ‘Familie’: “Mijn droom? De Nederlandse James Bond worden”

TV Steeds meer spanningen onder de kandidaten van ‘Bestemming X’: “Het zijn precies hyena’s”

De eerste kandidaat uit ‘Bestemming X' is geëlimineerd, en dat doet duidelijk de spanning stijgen bij de anderen. “Ik had verwacht dat we er nu nog als team zouden staan”, klinkt het bijvoorbeeld. “Dat we pas verder in het spel wat competitiever zouden gaan spelen. Maar dat is nu niet zo.” Of, zoals ouderdomsdeken Gino het zegt: “Het zijn precies hyena’s. Ze proberen zich overal tussen te wringen voor een stukje vlees.”