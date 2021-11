Nederlandse Celester uit ‘K2 Zoekt K3’ zit in de top zes: “Jong en sexy, daar is niets mis mee”

TVEn toen waren ze nog met zes. Na de behoorlijk controversiële aflevering van afgelopen zaterdag - waarbij Remi ietwat verrassend een golden ticket kreeg - moesten Manou en publiekslieveling Kato hun koffers pakken. Voor de overgebleven zes, waaronder de Nederlandse Celester, gaat het avontuur wel verder. “Toen Gert Verhulst me ‘wulps’ noemde, had ik geen idee wat hij bedoelde.”

Voor de Belgische kandidaten Amy en Remi zit het ‘K2 Zoekt K3’-avontuur er nog niet op. In hun strijd om het nieuwe K3'tje te worden, krijgen ze weliswaar stevige concurrentie uit Nederlandse hoek. Ook Diede, Luca, Julia en Celester zijn immers nog in de running. Dat laatstgenoemde het al zo ver geschopt heeft, doet haar plezier. “Het is fijn om te beseffen dat mensen iets in je zien”, klinkt het. “Maar - en ik weet hoe gek dit klinkt - tegelijkertijd ben ik daar totaal niet mee bezig. Ik probeer te genieten van het moment, en deze unieke ervaring zo bewust mogelijk te beleven. Je weet toch niet wanneer je eruit ligt.”

“Ik zeg dit nu wel heel stoer, maar diep vanbinnen hoop ik uiteraard dat ik telkens een ronde verder geraak, en uiteindelijk het nieuwe K3'tje mag worden”, vervolgt de mondzorgkundige in spe. “Ik wil al heel mijn leven lid zijn van K3. Zo herinner ik me dat ik als kleuter met mijn mama naar een van hun concerten ging, en dat ik achteraf tegen iedereen zei dat ik later ook deel wilde uitmaken van de groep. Als dat niet lukte als zangeres, dan wel als danseres. Kun je je voorstellen hoezeer mijn hart brak toen de eerste editie van ‘K2 Zoekt K3’ (in 2009, red.) op de buis kwam, en ik als tienjarige te jong bleek? (lacht) Tijdens ‘K3 Zoekt K3’ in 2015 was dat opnieuw het geval. Pas nu, op mijn 21ste, gaat het. Mijn families was niet verbaasd toen ik een auditiefilmpje instuurde. En dat ik nu zonder eerdere zangervaring in de top zes zit, da’s helemaal te gek. Nu ik erover praat, dringt het pas echt door dat mijn droom binnen handbereik ligt. Of ik geloof dat ik kans maak? Natuurlijk, al hoop ik in de eerste plaats dat K2 de persoon kiest die het best past.”

(lees hieronder verder)

Onvoorwaardelijke steun van haar vriend

Over de reden waarom Celester een goed K3'tje zou zijn, hoeft ze niet lang na te denken. “Ik vind gelijkwaardigheid erg belangrijk. Ik wil Hanne en Marthe zoveel mogelijk ondersteunen. Of dat nu gaat over optreden, elkaars verdriet delen, ...: ik wil er voor hen zijn. Ik heb het gevoel dat ze dat appreciëren.”

Dat Gert Verhulst ook haar wulpse uiterlijk als een troef ziet voor de vele papa’s in de zaal, kwam dan weer als een verrassing. “Toen hij dat woord gebruikte, begreep ik niet wat hij bedoelde. Wulps: dat woord was me vreemd. (lacht) Waarop ik vervolgens te horen kreeg dat hij daar jong en sexy mee wilde zeggen. Niets mis mee, denk ik dan. K3 is in de eerste plaats op kinderen gericht, maar zij komen niet alleen naar de shows.”

“Stel dat ik naast Hanne en Marthe mag staan, hoeft mijn vriend in ieder geval niet te vrezen dat ik hem aan de kant schuif. We zijn ondertussen zo’n 2,5 jaar samen, en hij is super trots op wat ik al allemaal heb bereikt. Dat gaat ook niet veranderen als ik plots de nieuwe blonde van K3 zou zijn. (lacht) Integendeel: zo werkt hij voor een bedrijf, dat ook een Belgische tak heeft. Als ik win en moet verhuizen, vraagt hij een overplaatsing aan. Lief dat hij me zo steunt.”

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al hoeft Celester niet alleen maar op de steun van haar entourage te rekenen. “Ik kreeg al heel wat lieve berichtjes op Instagram van mensen die me een geknipt K3'tje vinden”, klinkt het. “Onlangs zat er ook een hele lieve brief met een tekening de bus, van een zevenjarig jongetje. Hij schreef dat hij mij de leukste vond. Dat soort dingen geeft mij energie om te blijven knallen. En stel dat het niet lukt, pik ik mijn studie als mondzorgkundige alsnog weer op. Al zou ik, als ik moet kiezen, toch liever het nieuwe K3'tje zijn. (knipoogt)”

Haar bijzondere naam Sinds de Nederlandse blondine in de derde auditieronde haar intrede deed bij ‘K2 Zoekt K3’, is haar naam zonder twijfel de meest opvallende. “Ja nou, da’s volledig te wijten aan mijn ouders”, lacht ze. “Of beter: het is de naam die mijn moeder al als klein meisje in haar hoofd had. Rond haar zevende was ze op vakantie in Griekenland, en ze had daar een vriendinnetje genaamd Celeste. Mama zei toen dat ze, moest ze ooit zelf een dochter hebben, haar Celeste zou dopen. Daar is ze later deels op teruggekomen, want toen vond ze namelijk dat Celeste nog mooier klonk met een ‘r’. En zo geschiedde. (lacht)”

LEES OOK