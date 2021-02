Nederlandse ‘Blind Getrouwd’-kijkers vinden toespraak van ex aan koppel ongepast: “Het was bizar en ongemakkelijk”

Showbizz Ooit beste vrienden, nu wordt advocaat ingescha­keld: waar liep het fout tussen Gordon en Gerard Joling?

2 februari De Nederlandse Gordon (52) is woest over de kritiek die hij krijgt vanwege zijn nieuwe hondje Toto, een Franse bulldog. Nadat ook Gerard Joling (60) zich luidop heeft afgevraagd of de zanger wel voor het beestje kan zorgen, is de maat vol. Gordon laat op Instagram weten dat hij een advocaat in de arm heeft genomen tegen z’n gewezen beste vriend. De liefde tussen de twee is inmiddels dus serieus bekoeld, maar hoe is het eigenlijk ooit zover kunnen komen?