Nederlands tv-gezicht Johan Derksen niet vervolgd na verhaal over verkrachting: onduidelijk of incident met kaars is gebeurd

Nederlands tv-gezicht Johan Derksen (73) wordt niet vervolgd voor de verkrachting die hij eind april opbiechtte in het programma ‘Vandaag Inside’. Hij vertelde dat hij op zijn 22ste een vrouw heeft verkracht door een kaars in haar vagina te duwen terwijl ze bewusteloos was. Het Openbaar Ministerie (OM) kan niet vaststellen wat er werkelijk is gebeurd.

Derksen sprak van “een jeugdzonde" uit de jaren 70. Het incident gebeurde na een met drank overgoten avond, waar volgens hem ook een keeper van voetbalclub SC Veendam bij was.

Een dag later zwakte Derksen dat verhaal alweer af en vertelde hij dat hij de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Hij wilde met de anekdote voornamelijk de tijdgeest van de jaren 70 neerzetten, schaamde zich ervoor, maar toen was het leed al geschied. De uitspraken van Derksen leidden tot een golf van verontwaardiging. Het programma verdween twee weken van de buis.

De uitspraken waren voor het OM aanleiding om een onderzoek te starten. Volgens het OM zijn Derksen en een getuige gehoord, maar uit hun verklaringen is niet vast komen te staan of het incident daadwerkelijk is gebeurd. De identiteit van de vrouw is niet achterhaald. “Omdat niet duidelijk is wat er precies is voorgevallen, heeft het OM besloten de zaak te seponeren", aldus een woordvoerder.

Johan Derksen heeft zich zelf overigens nooit druk gemaakt over het onderzoek van het OM. “Er is dus een proces-verbaal opgemaakt, ze hebben mijn verhaal aangehoord en nu gaan ze beslissen wat ze ermee gaan doen. Nou, je begrijpt dat ik geen oog dichtdoe”, zei een sarcastische Derksen daarna in de uitzending van ‘Vandaag Inside’, nadat het programma twee weken was gestopt.

Derksen was zelf naar de zedenpolitie in Groningen gestapt. Hij was niet verplicht om te komen, maar is wel gegaan omdat hij niets uit de weg ging. Volgens Derksen had de rechercheur aan hem al laten weten dat de zaak was verjaard.

Keeper Dick Ploeger (67), die samen met Johan Derksen begin jaren 70 voetbalde bij SC Veendam, liet weten zich niets te herinneren van het verhaal met de kaars. Volgens Derksen was de keeper getuige van het incident, maar Ploeger was verbijsterd toen hij het verhaal hoorde.

