Nederland smelt voor Tom Waes: “‘Het Verhaal van Vlaanderen’ wordt hier enkel uitgezonden omdat hij presenteert”

TV Kate Ryan openhartig over eetstoor­nis in ‘Viva La Feta’: “In Polen ben ik ingestort. Ik kon niet meer op mijn benen staan”

Ontwapenende televisie vanavond in ‘Viva La Feta’. Gastheren Otto-Jan Ham (44) en Jani Kazaltzis (43) ontvangen niemand minder dan Kate Ryan (42). De Kempische wereldster toont zich van haar meest kwetsbare kant, en blikt in het programma terug op de meest moeilijke periode uit haar bestaan. “Door niet te eten herwon ik een soort controle over mijn leven. Maar na een optreden in Polen ben ik ingestort. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Ik was té mager, at niet.”