Nederland in shock nadat tv-figuur Johan Derksen (73) verkrachting bekent: “Nooit gedacht dat hij zó diep kon zinken”

TV Rik Verheye over zijn opmerkelij­ke transforma­tie in ‘Nonkels’: “Metamorfo­se duurde 3,5 uur”

Wie vorige week de trailer van ‘Nonkels’ gezien heeft, moest wellicht twee keer kijken, maar Rik Verheye - die bijna niet te herkennen is in de nieuwe fictiereeks - speelt wel degelijk één van de hoofdrollen in de serie. In de ‘De Cooke & Verhulst Show’ vertelde de 35-jarige ‘Callboys’-acteur alvast wat meer over zijn make-over.

27 april