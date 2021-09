Ned Flanders krijgt eigen brug naar zich vernoemd

Ned Flanders, de buurman van The Simpsons, krijgt in de VS een eigen brug naar zich vernoemd. Oregons grootste stad Portland (meer dan 645.000 inwoners) wil zo de vriendelijkheid en beleefdheid van het fictieve cartoonpersonage in de verf zetten.

Prominenten van het Portland Bureau of Transportation onthulden donderdag zijn beeltenis aan een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug in de stad. Deze verbindt de wijken Pearl District en Northwest District en heette oorspronkelijk Flanders Crossing, naar de gelijknamige Flanders Street. De brug heet voortaan de Ned Flanders Crossing.

Op de koperen plaat staat een enthousiast zwaaiende Flanders met zijn bekendste zinnetje: “Hi-Diddly-ho, neighborinos!”

Het stadsbestuur is lovend over Flanders. “Al meer dan dertig jaar houdt hij het hoofd koel en doet hij zijn best om een goede buur te zijn, zelfs wanneer hij geconfronteerd wordt met zijn nogal moeilijke buren, The Simpsons. Wij geloven dat Ned Flanders het symbool is van het soort nabuurschap waar we in Portland naar zouden moeten streven.”

Matt Groening, de bedenker van The Simpsons, groeide in Portland op. De stad wil hem ook via deze weg eren. Het personage Ned Flanders - al zestig jaar oud volgens de Simpsons-scenaristen - is immer goedgezind, christelijk in heel z’n doen en laten, linkshandig, weduwnaar na een jammerlijk ongeval waarbij grote liefde Maude het leven liet en toegewijde vader van Rodd en Todd.

Geestelijke vader Groening vernoemde hem naar Flanders Street en beschreef hem ooit als “gewoon een aardige kerel. Homer heeft een afkeer van hem zonder daar een reden voor te hebben.”

Volledig scherm Linkshandigen zijn van harte welkom in Neds winkel Leftorium. © The Simpsons - Fox

Volledig scherm © Facebook City of Portland Bureau of Transportation

Volledig scherm © Facebook City of Portland Bureau of Transportation