"Natúúrlijk moet Marc Van Ranst eraan geloven!": Guga Baúl en co zoeken naar komische noot in rampjaar 2020

TV Ruth Beeckmans en Karen Damen helpen mensen met beperking de ware te vinden: “Nee, het is geen flauw afkooksel van ‘Down The Road’”

22 november “Vroeger werd niet gedatet. We gingen naar een fuif, zochten een knappe gast en gingen daarna naar de brommers.” Datingexperts noemen Karen Damen (46) en Ruth Beeckmans (38) zich niet, maar dat houdt het VTM-duo niet tegen een datingprogramma voor mensen met een beperking of stoornis te presenteren. De twee hebben elkaar daarin helemaal gevonden. “Ik kon bijna niet geloven dat Ruth fan van me was. Ik was zo zenuwachtig toen ik hoorde dat we gingen samenwerken.”