Nathan Bouts geeft zich bloot in ‘2DEZIT’: “Maar als mezelf zou ik nooit zomaar uit de kleren gaan”

TV GEZIEN? ‘Out of office’: “Authentie­ke en integere televisie, ik kan ervan meespreken”

Na het succes van programma’s als ‘De Kemping’ en ‘Restaurant Misverstand’ op de openbare omroep, pakt nu ook VTM uit met human interest waarin kwetsbare mensen centraal staan. In ‘Out of office’ proberen vijf Vlamingen die kampen met een burn-out hun leven opnieuw in handen te nemen. Samen met zes bijzondere collega’s stampen ze op een zorgboerderij een biowinkel uit de grond, onder goedkeurend oog van acteur Bruno Vanden Broecke. Kan hij dit programma met een hoge maatschappelijke relevantie naar een hoger niveau tillen? Of is ‘Out of Office’ vooral een flauw doorslagje van die eerder genoemde VRT-shows?

21 november