Nathan Bouts geeft zich bloot in ‘2DEZIT’: “Ik heb al die seksscènes moeten uitleggen aan mijn lief”

TVHij zat zelf geen seconde in de aula, maar proeft dankzij ‘2DEZIT’ wél van het studentenleven. Nathan Bouts (24) schittert als Lucas, de ietwat naïeve eerstejaarsstudent die verlangt naar nieuwe ervaringen. Zijn personage maakt MDMA in de kelder op kot, doet mee aan zwijnerij in studentenvereniging Virtus en ontdekt de wondere wereld van onenightstands. De acteur vertelt even taboeloos als de Streamz-reeks over de portie seks en drugs in zijn leven.