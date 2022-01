Nathalie Meskens in Zanzibar, nieuwe spelshows en een programma voor Bockie De Repper: dit is het voorjaar van de VTM-zenders

TVEen voorjaar vol verrassingen. Of zoals ze zelf zeggen: ‘Verraderlijk veelzijdig’. Zo willen de DPG Media-zenders VTM en VTM 2 en het gratis streamingplatform VTM GO de kijker de komende maanden verleiden. Dus komen er grote tv-shows zoals ‘The Masked Singer’, en gloednieuwe spelformats zoals ‘De verraders’ en ‘Marble Mania’. Ook krijgen twee nieuwe gezichten hun eigen programma: Bockie De Repper en Nora Gharib.

De voorbije weken passeerden voor de VTM-familie haast traditioneel een beetje in de luwte, zonder spraakmakende eindejaarsprogramma’s of shows. Daar komt nu met behoorlijk wat gedruis een einde aan. Met dank aan ‘The Masked Singer’ dat nu vrijdag al start. Een tweede seizoen dat het succes van jaargang één met winnares Sandra Kim minstens moet evenaren. En dat is nog maar de start van wat een behoorlijk ambitieus tv-voorjaar wordt. VTM, VTM 2 en het streamingplatform VTM GO komen in totaal met 21 nieuwe programma’s. Moederhuis VTM zet voluit in op grote shows, familie-entertainment en reality.

Volledig scherm Voorjaar VTM: 'I can see your voice' © VTM

“VTM is de onbetwiste marktleider bij de 18- tot 54-jarigen. Nergens anders krijgt de kijker dezelfde garantie op topentertainment als bij VTM, zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Het voorjaar van VTM zit dan ook traditiegetrouw boordevol show, ontspanning en muziek, maar daar voegen we nu nog een dosis spanning, verrassing en mysterie aan toe”, zegt Maarten Janssen, ‘channel manager’ bij VTM. “We gaan voor tv die de kijker naar het puntje van zijn stoel brengt, met heel wat mysterie en verrassing. Tv waarbij je ogen tekortkomt. Gevestigde waarden werden bovendien tegen het licht gehouden en grondig vernieuwd”, voegt creatief directeur Davy Parmentier eraan toe.

Vuil spel

Naast ‘The Masked Singer’ pakt de zender straks uit met ‘De verraders’, waarin Staf Coppens vuil spel vrij spel geeft. Achttien bekende Vlamingen — niet noodzakelijk bekende VTM-koppen — moeten de drie verraders ontmaskeren die zich in de groep bevinden. Naast klassieke muziekshows als ‘Liefde voor muziek’ en ‘The Voice Kids’, brengt VTM straks ook voor het eerst ‘I Can See Your Voice’, met telkens dé hamvraag of de artiesten die optreden echt zingen of gewoon vals en slecht zingen.

Volledig scherm Voorjaarspresentatie VTM: 'Marble Mania' © VTM

Eén van dé verrassingen van het voorjaar zou weleens ‘Marble Mania’ met gastheer Kürt Rogiers kunnen worden. Een spelletje met knikkers, het lijkt niks — maar ‘Marble Mania’ ziet er spannend én spectaculair uit.

Naast veel show wil VTM de komende maanden scoren met de fictiereeks ‘Glad ijs’, eerder al een succes op Streamz. In ‘De grote jobswitch’ laat Nora Gharib vijf Vlamingen een radicale carrièreswitch maken en in ‘Paradijs zoekt personeel’ geeft Nathalie Meskens de leukste job ter wereld weg: een hotel uitbaten op Zanzibar.

Volledig scherm Voorjaarspresentatie VTM: 'DNA Scheire en Frances' © VTM

Ook nieuw is ‘DNA Scheire & Frances’, waarin het duo Lieven Scheire en Frances Lefebure de menselijke genetica inzet om onder meer verloren familie op te sporen. Luk Alloo zoekt dan weer oude getuigen op in ‘Zo Alloo’. En Julie Van den Steen mag in ‘Welkom in de familie’ onbekende Vlamingen een nieuwe identiteit laten aannemen. Verder is er ook nog ‘Vrederechters’, over acht Vlaamse vrederechters, en ‘Sergio over de grens', waarin Sergio Herman met bekende Vlamingen naar de lekkerste uithoeken van Europa reist.

Krijgen dan weer een nieuw seizoen: ‘Huis gemaakt’, ‘Boer zkt Vrouw’, ‘Een echte job’, ‘Lisa' en uiteraard vlaggenschip ‘Familie’.

Volledig scherm Voorjaarspresentatie VTM: 'Dat eet dan gelukkig zijn' © VTM

Grootste durfal

En dan is er VTM 2 — stilaan meer dan alleen de kleine broer in de schaduw van VTM. De zender heeft zijn vaste stek veroverd en gaat verder op zijn elan met een mix van nieuwe programma’s en bewezen successen als ‘De vuilste jobs van Vlaanderen’ en ‘Lady Truckers’. Dé verrassing hier is Bockie De Repper, die zijn eerste tv-programma beet heeft. In ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ trekt hij op culinaire queeste doorheen het land om aan te schuiven aan de keukentafel van de gewone Vlaming. Daar stelt hij de vragen die niemand anders durft te stellen. Ook helemaal nieuw is ‘Welkom bij Botanic Sanctuary Antwerpen’, met een exclusieve blik achter de schermen van het meest prestigieuze vijfsterrenhotel van de Benelux.

Wij kijken alvast uit naar ‘De grootste lefgozer’, waarin op zoek wordt gegaan naar de grootste durfal van Vlaanderen. Verder krijgen de avonturen van Kathleen Aerts in Zuid-Afrika een vervolg in ‘Villa Zuid-Afrika’, en wordt Clouseau-zanger Koen Wauters gevolgd tijdens zijn Dakar-race in ‘Wauters in de woestijn’.

Volledig scherm Voorjaarspresentatie VTM: Darts © VTM

Ten slotte is er geen VTM 2 zonder voetbal, en dat blijft zo. In het voorjaar is er alweer de Champions League, met de beste woensdagwedstrijden en later onder meer de halve finales. Door het grote succes komt er ook nog meer darts op donderdag met ‘Darts Masters’ en de ‘Premier League’.

