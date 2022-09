Nathalie Meskens begaat flater van jewelste in ‘Beste kijkers’: “Hoe is het mogelijk?”

TV Margriet Hermans kwam ooit in aanraking met lsd, Gert Verhulst met spacecake: “Ik was daar niet goed van”

Op maandag was het tijd voor de eerste aflevering van ‘De tafel van vier’, de nieuwe talkshow van Gert Verhulst. Deze laatste had het tijdens de uitzending onder meer over de drugsproblematiek in Antwerpen. Daarnaast was Gert benieuwd of één van zijn gasten ooit al eens in aanraking gekomen is met drugs. Zo heeft Margriet Hermans al ervaring met lsd. “Ik was daar niet goed van.”

