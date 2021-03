Nathalie en Dennis uit ‘Blind Getrouwd’ vertellen over hun jeugd: “Overlijden van mijn oma heeft een hele grote indruk nagelaten”

Nathalie heeft alvast alleen maar mooie herinneringen aan haar kindertijd. “Gewoon omdat ik enig kind was, omdat dat altijd werd gecompenseerd door heel veel vriendjes en vriendinnetjes die de deur plat liepen bij mij thuis”, vertelt ze in de video. In filmpje blijkt ook dat de brunette een echt familiemens is. Wanneer ze beelden ziet waar haar grootmoeder, die helaas overleden is, op te zien is, krijgt ze het duidelijk meteen moeilijk. “Hoe jong ik ook was, dat heeft een hele grote indruk op mij nagelaten”, vertelt ze over het verlies van haar oma.