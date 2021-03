Natali Broods filmde nieuwe reeks ‘Déja-vu’ in volle coronatijd: “Het zwaarste was dat ik amper thuis was”

Met ‘Déjà-Vu’, een nieuwe reeks voor Streamz, duikt Broods - na rollen in onder meer ‘Over Water’ en ‘Tabula Rasa’ - opnieuw in een personage die een emotionele rugzak met zich meedraagt. Ze speelt Florence Fierens, een succesvolle radiopresentatrice die na de dood van haar 15-jarige dochter terugkeert in de tijd om het verloop van de feiten te veranderen. “Als actrice graaf ik graag in verdriet en pijn, in de hoop dat het mij in het echt niet zal overkomen. Als ik het als actrice al heb meegemaakt, gaat het misschien minder hard aankomen in de realiteit. Dat is de redenering”, lacht Broods in Gazet van Antwerpen. Al blijft het natuurlijk niet makkelijk om zo'n emotionele rol te spelen. “Ik kan die op weg naar huis makkelijk uitschakelen”, verzekert de actrice. “Soms speel je een scène met verschillende emoties, om te testen wat het beste resultaat geeft. Als je de juiste emotie beet hebt, werkt dat voor mij louterend. Nee, het zwaarste aan deze draaiperiode was dat ik amper thuis was. Ik was echt elke dag op de set. Ook mijn vriend, die geluidsman is, stond toen op een set. En in coronatijden is het niet makkelijk om opvang te regelen. Het was dus zaak om alle bordjes in de lucht te houden. Ik weet nog dat de kinderen hun eerste dag in het eerste studiejaar hadden. Maar in mijn hoofd zat ik vooral bij de serie. Dus niet zozeer de emoties, maar de concentratieboog was het lastigste.”