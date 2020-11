Nadat z’n vrouw hem verliet voor een ander, geraakte ‘Undercover’-acteur Robrecht Vanden Thoren er weer bovenop: “Mijn nieuwe vriendin is een sterke madam”

“Blij dat ik er met mijn nieuwe madam toch weer voor ben gegaan.” Samen met tv-partner Betty ­(Sarah Vandeursen) zorgt Robrecht als linedancer T-Bone voor de komische noot in het bloedstollende tweede seizoen van het druk bekeken ‘Undercover’. “Sarah en ik hebben ons echt verdiept in de wereld van het linedancen en hebben samen acht lessen gevolgd”, zegt Robrecht enthousiast. “Ook al is het technisch niet zo hoogstaand en dacht ik dat het eerder iets voor oudjes was, ik heb er toch de meerwaarde van ontdekt. Het is verrassend tof om zo in groep te dansen.”