Nadat Naomi op de valreep de halve finale mist bij ‘Big Brother’: “Ik neem Julie niets kwalijk”

85 dagen. Zo lang zat kandidate Naomi (31) in het ‘Big Brother’-huis. Net niet lang genoeg voor de finale, en dat valt de Mechelse vegan consulente zwaar. “Ik gun het iedereen om door te gaan. Maar toen ik besefte dat het echt voorbij was, heb ik wel geweend.”

Ben je ondertussen al bekomen?

Die tranen kwamen er vooral als een soort van ontlading, vermoed ik. Je leeft 85 dagen intens samen met een groep mensen, en als dat plotseling wegvalt... Da’s pittig. Maar ik wil benadrukken dat ik enorm trots ben op de vijf mensen die nu nog in het huis zitten.

Had jij gedacht dat je er niet meer zou bij zijn?

Als we met drie op het bord hadden gestaan was ik er misschien nog geweest, maar toen besliste ‘Big Brother’ dat we maar een iemand mochten nomineren. En zo kwam ik dus naast Julie terecht, die een zwarte stem had van vorige week.

Jouw maatje Nick was daar erg van aangedaan.

We hadden gehoopt dat wij samen de finale konden spelen, vandaar. Al viel het ons ook beiden zwaar dat Liese een stem op mij had uitgebracht. Niet omdat ze dat niet mocht doen, maar wel omdat we het geen van beiden hadden verwacht.

Neem je haar dat kwalijk?

Nee. Uiteindelijk maakte de stem van Liese ook geen verschil. De kijkers hebben wel gezien dat Nick daar heel emotioneel op reageerde, al was dat eerder een samenloop van omstandigheden. Uiteindelijk heeft Liese gewoonweg een keuze gemaakt, net als alle andere kandidaten.

Jouw afscheid was emotioneel.

Weet je wat daar ook een rol in speelde? Niet zo heel lang geleden kregen wij de krantenkoppen van verschillende Belgische en Nederlandse kranten te lezen. Tijdens ons verblijf in het huis wisten we quasi niets van de buitenwereld, dus we vulden dat voor onszelf in. Wij hadden dan ook gedacht dat de hele pandemie grotendeels achter de rug was. Door die krantenkoppen beseften we plots dat het niet zo was. Waardoor we meer apprecieerden wat we hadden in het huis. Als je dan uit die cocon moet stappen, is dat heftig.

Hoe kijk jij terug op je avontuur?

Natuurlijk was het fijn geweest als ik over twee weken met de cheque naar huis mocht, maar het was me nooit om het geld te doen. Ik heb me in de eerte plaats ingeschreven voor het avontuur, maar ik heb onderweg ook zoveel mooie mensen leren kennen. Ik kan echt niet wachten om hen allemaal terug te zien, samen op café te gaan wanneer dat weer mag en eens te babbelen zonder dat er 115 camera’s op je staan gericht. Want geloof me: je vergeet niet dat die er zijn. (lacht)

Als je het over mooie mensen hebt, hoort Mike daar dan ook bij? Jullie kregen vlak voor zijn exit ruzie...

Da’s een beetje een moeilijk verhaal. Ik dacht dat wij een goede klik hadden, maar op een bepaald moment kreeg ik het gevoel dat hij niet oprecht was. Ook andere bewoners zeiden dat. Maar Mike zelf verzekerde me dat ik, op basis van het beeldmateriaal, wel zou merken dat hij wel eerlijk is geweest. Ik heb de kans nog niet gehad om alles te herbekijken, maar ik ga dat wel doen.

Wat gaat er dan gebeuren?

Ik ga hem sowieso een berichtje sturen, wat ook de uitkomst is. Ik weet ook wel dat - op het moment dat we ruzie kregen - bij mij de emoties ook hoog zaten, waardoor ik waarschijnlijk feller heb gereageerd dan nodig was. Als je in het huis zit, zijn je gevoelens nu eenmaal feller. Vandaar ook dat ik op een bepaald moment begon te wenen omdat er geen vegan donuts waren. Dat zou ik in het dagelijkse leven nooit doen. (lacht) Vandaar dat ik dus ook wel geloof dat Mike en ik ooit samen op een terrasje zitten, met een frisse pint.

