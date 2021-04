Nadat Julie op de valreep de finale mist bij ‘Big Brother’: “Ondertussen begrijpt mijn vriend de band met Michel”

TVZe haalde de finale van ‘Big Brother’ nét niet, maar toch heeft de Belgische Julie Vanderzijl (34) niet het gevoel dat ze verloren heeft. “Ik zat met heel veel onverwerkte emoties. In het huis leerde ik om die een plaats te geven.” En dan is er ook nog haar mooie, maar omstreden vriendschap met Michel. “Mensen moeten zich daar niet mee bemoeien als ze de context niet kennen.”

Vlak voor de finale naar huis moeten: plezant is anders.

Natuurlijk had ik mijn avontuur willen verlengen, maar ‘t was mooi geweest. Ik ben blij dat ik weer thuis ben bij mijn gezin. Mijn vriend en mijn drie kindjes weer een dikke knuffel kunnen geven: dat deed deugd.

Voor je het huis in ging, vertelde je dat je verslingerd bent aan je smartphone. Ben je ondertussen al alle reacties over jouw deelname gaan lezen?

Ik ben wel op al Instagram gaan kijken. (lacht) Daar zijn de commentaren over het algemeen heel positief. Mensen sturen me heel lieve berichtjes. Al weet ik ondertussen ook dat er op andere plekken online heel wat negatieve dingen over mij zijn verschenen. Dat ga ik wijselijk niet lezen. (lacht)

Maar je weet wel waar dat over gaat? Heel wat kijkers...

(pikt in) Stellen zich vragen over mijn band met Michel. Maar voor eens en voor altijd: dat was puur vriendschappelijk. En zo zie ik dat nog steeds. Ik heb op geen enkel ander moment erover nagedacht om dit te laten uitgroeien tot meer dan vriendschap. Michel was echt mijn steun en toeverlaat doorheen dit avontuur. Hij gaf me een veilig gevoel.

Enkele dagen geleden vertelde jouw broer Jérôme jou weliswaar dat je vriend niet zo blij was met die innige vriendschap.

Mijn vriend en ik hebben daar ondertussen een goed gesprek over gehad. Hij weet nu ook hoe de vork in de steel zit. Achteraf bekeken besef ik ook dat ik bij bepaalde handelingen beter had moeten nadenken.

Zoals samen met Michel in bed liggen?

Voor mij was dat niet anders dan dat ik me naast pakweg Jill had gelegd.

Veel kijkers vinden dat fout van jou. Begrijp je dat?

Mensen moeten zich daar niet mee bemoeien als ze de context niet kennen. Ik vind niet dat ik iets verkeerd gedaan heb, aangezien het voor mij enkel en alleen om vriendschap draaide. Maar dankzij al die roddelende internethelden - die in alles het meest negatieve moeten zien - nam dat plots gigantische proporties aan. Ik begrijp dus wel waarom mijn vriend zich daar slecht bij voelde.

Maar van bad vibes tussen jullie is geen sprake meer?

Alle negatieve gevoelens zijn inderdaad van de baan. Wat meteen ook bewijst dat een goede babbel wonderen kan doen. Dat vond ik - na het gesprek met Jérôme - nog het moeilijkst: dat gevoel van machteloosheid. Ik wist dat ik alles kon uitleggen, maar ik had op dat moment de kans niet.

Hoe kijk jij terug op je deelname?

Aan het begin van dit avontuur zat ik met heel veel onverwerkte emoties (zo verloor Julie recent haar papa, nvdr). In het ‘Big Brother’-huis leerde ik om die een plaats te geven. Mentaal ben ik er bijlange nog niet, maar ik evolueer wel in de juiste richting. Julie 2.0 komt eraan, so watch out! (lacht)

