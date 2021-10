Nadat hij eerst zelf meedeed is Ferdy nu de nieuwe ober in ‘First Dates’: “Koffie gemorst op klanten, gestruikeld met borden”

TV Populair­ste merken bij autodieven zorgen meteen voor extreem spannende finale in ‘De Slimste Mens’

19 oktober Volkswagen. BMW. Mercedes. Citroën. Het zijn vier van de vijf populairste merken bij autodieven. En het was de redding voor Niels Destadsbader tijdens de finale in zijn eerste deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Niels speelde klasmaatje en model Cesar Casier naar huis. MNM-presentatrice Dorianne Aussems was de eerste Slimste Mens editie 2021. In een erg amusante aflevering.