Nadat hij 12 jaar geleden verdween: Billie Coppens uit ‘FC De Kampioenen’ maakt rentree op tv

TVRob Teuwen (33) kroop zeven seizoenen lang in de huid van Billie Coppens, de zoon van Pol en Doortje in ‘FC De Kampioenen’. Maar toen ‘Billieke’ 18 werd, ging hij op kot en zat Rob Teuwen zonder werk. Nu is er verrassend nieuws over de acteur: in de kerstspecial van ‘De Kampioenen’ maakt Rob Teuwen na 12 jaar afwezigheid weer zijn opwachting.

Hoewel ze al inmiddels al vier bioscoopfilms gedraaid hebben met tal van bekende gezichten die opduiken - met onder meer DDT (Jacques Vermeire), Oscar (Carry Goossens) en BTW (Jakob Beks) - werd er tot nu toe met geen woord gerept over Billie Coppens. Daar komt nu dus verandering in: Rob Teuwen heeft een rolletje gekregen in de langverwachte kerstspecial op tv.

Hoe zijn rol in de nieuwe aflevering precies zal worden ingevuld, blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim. Rob Teuwen was trouwens niet de eerste acteur die in de huid van Billie Coppens kroop: van 2001 tot 2002 werd de rol gespeeld door acteur Laurent Roose. In 2008 maakte Rob Teuwen uiteindelijk zijn intrede.

Volledig scherm Rob Teuwen (33) kroop zeven seizoenen lang in de huid van Billie Coppens, de zoon van Pol en Doortje. © Photo News

Carrière gestrand?

Na zijn vertrek uit de reeks verdween Teuwen uit de schijnwerpers. “Ik vond het zeer jammer dat ik niet meer mocht meespelen in ‘FC De Kampioenen’. Ik heb het altijd graag gedaan”, zei hij toen. “Mijn acteercarrière is niet gestrand, ik heb er vrijwillig voor gekozen om niet voltijds te acteren. Ik werk nu in Doel als reactoroperator, de man die de knoppen van de kerncentrale bedient. Het is zeker geen gevaarlijk werk, want Doel is helemaal geen Tsjernobyl. Ik heb altijd graag wat zekerheid gehad in mijn leven en dat heb je als acteur toch vaak niet.”

In zijn vrije tijd hield Rob zich nog bezig met zingen, stemmenwerk en acteren, maar dat lijkt vandaag de dag verleden tijd. Anno 2020 woont hij in Dessel met zijn partner en hun twee dochters.

