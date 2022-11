Na ‘Zillion’-gekte: Aster Nzeyimana wekt legendarische danstempels uit de 90's tot leven in 'Those were the days'

TVAls je in België bent opgegroeid, dan weet je wat feesten is. Van overal kijken ze naar dat ene stipje op de kaart met zijn gigantisch aantal cafés, clubs, discotheken en festivals. En straffe verhalen over de pioniersperiode? Die zijn er op overschot. In ‘Those were the days’ vraagt Aster Nzeyimana de hoofdrolspelers van toen wat nu precies die beginperiode zo fantastisch maakte. Het resultaat is de VRT MAX-reeks over 5 danstempels uit de jaren 90: Boccaccio, La Rocca, Cherry Moon, Fuse en Café d’Anvers.

Belgen zijn wereldkampioen “het dak eraf blazen” en we zijn dat eigenlijk al sinds het eind van de jaren 80. Toen al kwamen ravers vanuit heel Europa naar België om zich dagenlang te verliezen in danstempels. Elk met hun eigen muziek, mode en temperament. Iedereen kende elkaar: van het publiek, de dj, de toiletdame, de barman tot en met de portiers - en wat daar gebeurde blééf daar, want er was nog geen sprake van gsm’s en sociale media. De reeks brengt naast getuigenissen van de oprichters, ook onverwachte verhalen van bekende gezichten. Van Charlotte De Witte over haar technotempel Fuse tot Tom Waes die terugblikt op zijn periode als portier bij Café D’Anvers.

“Toen ik goed en wel voor de eerste keer op een dansvloer stond, was de glorieperiode van de dancings helaas al gepasseerd”, aldus Aster Nzeyimana. “Je zou dat misplaatste nostalgie kunnen noemen, maar dat is het volgens mij niet. Alleen al omdat we nooit meer zo’n muzikale aardverschuiving gaan krijgen als de heel erg blijde intrede van housemuziek eind jaren 80! Dat was nieuw, een begin van iets, dus volstrekt uniek. De Belgische dancings waren early adopters en dus visionair. Die kozen specifiek voor die muziek, dwars van de mainstream, en tegen de goedkeuring van ‘kenners’ en zowat alle media in. Maar natuurlijk ook omdat het allemaal wat vrijer en minder gereguleerd was. In een aardedonker kot tot een gat in de morgen, met een glas in de hand, op te luide beats staan shaken zónder een gsm die in je zak zit te jeuken…? Ik kan er mij wel wat bij voorstellen, ja. En ook: de vrijhavens die dat waren. Safe places voor iedereen die anders was of een beetje buiten de lijntjes kleurde. Instrumenteel voor de emancipatie van de LGBTQI+-gemeenschap... Naast het muzikale waren ze ook op dat vlak niks minder dan baanbrekend. Dus, ja, those were definitely the days!”

Aflevering 1: La Rocca

Ibiza in de Kempen, van 1988 tot 2022 in Lier. Een witte villa die in de jaren 60 door Stella Artois was opgetrokken als baancafé en in het begin van de jaren 80 met dichtgetimmerde ramen tot een discotheek werd omgebouwd. Een danstempel met extravagantie als codewoord, VIP-arrangementen, adembenemende thema-avonden en dito decors, opwindende dansers en aanstekelijke house. Met oprichter Wim Van Ouytsel, manager Ricardo Sola, portier Henk Joossens, resident dj Marko Longin, pr-dame Tessa van Winkel, barvrouw Claudia Zyla en vaste klant Nick Wymeersch.

Aflevering 2: Café d’Anvers

Avant-garde in het Schipperskwartier van 1989 tot 2019 en op z’n hoogtepunt één van de allerbeste houseclubs van de wereld. Gelegen in een 16e-eeuws kerkgebouw nota bene, joeg de Antwerpse club onder het motto “turning people into animals” voor het eerst een beat door de rosse buurt en stond ze zo mee aan de wieg van het hedendaagse elektronicalandschap. Met oprichter Michel De Windt, portier Tom Waes, party-instigator Peter Platel, vaste klant & dj Vincent Buss (dj Prinz), toiletdames Jamila De Backer & Christel Matthyssens, resident dj Sven Van Hees en partyhost Patrick Soks.

Aflevering 3: Cherry Moon

Voor de iets hardere beats moest je van 1991 tot 2013 in Lokeren zijn, in The House of House. Geen VIP’s of extravagantie, gewoon rechttoe rechtaan feest en dansen op pompende muziek. Cherry Moon was in de nineties zo populair dat het z’n eigen anthems en merchandise had die vandaag, bijna 10 jaar na de sluiting, weer he-le-maal in zijn. Met oprichter Rudy Pincé, resident dj’s Yves Deruyter & DJ Ghost (Bjorn Wendelen), barvrouw Carla Vandevyver en vaste klant Valerie Maes.

Aflevering 4: Fuse

In een oude cinema in de Brusselse Marollen ligt de technotempel en mondiale referentie Fuse. Door hun schitterende resident dj’s en visionaire en compromisloze programmatie midden jaren 90, werd Fuse zowat dé springplank voor iedereen die in het genre wat te betekenen heeft - van Laurent Garnier over Dave Clarke tot en met Jeff Mills - met als ultieme exponent onze eigen Charlotte De Witte. Met oprichter Peter Decuypere, booker/manager Olivier Ramoudt (2001-2019), resident dj Trish van Eynde (1994-2001), medewerkster Simone Visser (1999-2011), platenbaas & vaste klant Geert Sermon (Doctor Vinyl) en dj Charlotte De Witte.

Aflevering 5: Boccaccio

Las Vegas in Destelbergen, van 1987 tot en met 1993. De tempel van de new beat en de allereerste megadiscotheek in ons land die op z’n hoogtepunt feestvierders van over heel West-Europa over de vloer kreeg. Een gezonde mengeling van homo’s, yuppies en mensen uit de mode- en showbizzwereld die zich in het spiegelpaleis Boccaccio aan elkaar vergaapten. Met oprichtster Martine Oosterlinck, resident dj Olivier Pieters, dj & producer CJ Bolland en vaste klanten Trish van Eynde, Britta Gillis en Christophe Hendrikx.

