Na zenuwslopende finale behaalt deze kandidaat de overwinning in ‘De sterkste handen’

Vorige week was al te zien hoe De Brekers de overwinning van de ploegencompetitie binnenhaalden in het VTM-programma. In de individuele competitie moest er echter nog verder gestreden worden. Nadat Daisy afviel tijdens een vermoeiende race in de haven van Antwerpen bleven nog drie kandidaten over: Bjorn, Magnus en Nancy. Zij moesten in een spannende eindronde op de mijnsite van Beringen om ter snelst een parcours afleggen vol obstakels. Zo kregen ze de opdracht om een trap te vervolledigen, een muur af te breken en over containers te klimmen.