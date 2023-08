Na William Boeva en Sarah Puttemans: ook deze BV's wagen zich aan ‘Celebrity Masterchef’

TV Broeierige kalverlief­de, maar ook teder en ontroerend: tweede seizoen ‘Heartstop­per’ blijkt moeilijk te weerstaan

Het begon allemaal als een webcomic, maar intussen is ‘Heartstopper’ uitgegroeid tot een populaire Netflixreeks met trouwe fanbase. Nu het tweede seizoen van start is gegaan, gaat De Morgen op zoek naar de succesfactor achter ‘Heartstopper’. Want een vervolg brouwen, leek aanvankelijk niet bepaald evident. Of de makers daarin geslaagd zijn, ontdekt u in dit stuk.