Na wekenlange zoektocht kiest bachelorette Elke Clijsters voor Ivan, maar... “We zijn te verschillend”

TV Nieuw ‘Thuis’-boek onthult geheimen over Thilly

14:00 Soapfans lopen best even langs bij de boekhandel, want vanaf deze week ligt daar in de rekken ook een nieuw deel in de populaire ‘Thuis’-boekenreeks. In ‘Thilly, mijn leven, één groot avontuur’ komt de lezer alles te weten over Thilly, het personage van Lauren Müller (33). Vooral het voorlaatste hoofdstuk is interessant, omdat het zich in de toekomst afspeelt en verklapt wat er binnenkort op tv gaat gebeuren.