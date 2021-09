Na vinden van knobbeltje in de borst: ‘Love Island’-ster Chey geeft update over gezondheid

TVZe nam deel aan het eerste seizoen van ‘Love Island’ en was ook te zien in ‘Celebs Gaan Daten’, maar de Nederlandse Chey Ciani hield aan beide programma’s geen geschikte partner over. Ze kreeg er wel een flink aantal Instagramvolgers bij, die ze regelmatig trakteert op persoonlijke details uit haar leven. Zo vertelde Chey onlangs dat er een knobbeltje in haar borst was gevonden. Via Instagram vertelt ze nu dat het goedaardig is. “Maar aan die pijn valt niets te doen.”

Hoewel de ex van Lewis Hamilton doorgaans de positiviteit zelve is, liet Chey enkele weken geleden weten dat het minder goed met haar ging. Zo moest de Nederlandse krullenbol naar de dokter, omdat ze een knobbeltje ontdekt had in een van haar borsten. Omdat zoiets kan wijzen op borstkanker, moest ze een echo laten maken in het ziekenhuis.Iets waarvan Chey aangaf dat ze er - begrijpelijkerwijs - best nerveus voor was.

Ondertussen heeft het model het resultaat van die echo binnen. Daaruit blijkt dat het knobbeltje goedaardig is. “De afgelopen weken waren best wel stressvol voor mij. Ik vond een knobbel in mijn borst en had veel pijn. Ik ging naar het ziekenhuis, waar ze een echo maakten”, zo begint Chey haar bericht op Instagram. “Voor meisjes die dezelfde pijn ervaren als ik: maak je geen zorgen. De ziekenhuischirurgen vertelden me dat pijn in deze situaties eigenlijk een ‘goede’ zaak is. Pijn betekent meestal dat het goedaardig is.”

Waarna Chey uitlegt wat er precies aan de hand is. “Blijkbaar heb ik een aandoening die ‘niet-cyclische mastalgie’ wordt genoemd. Dertig procent van de vrouwen kan hier zonder reden last van krijgen. Helaas kunnen ze niets tegen de pijn doen, maar het is een enorme opluchting dat het niets ergers is.”

