Na vertrek van Henry Cavill alweer controverse rond ‘The Witcher’: “Rokkenjager wordt biseksueel, dat is moderner”

TV IN BEELD. 3.400 fans beleven samen met de cast de seizoensfi­na­le van 'Familie' in Kinepolis Antwerpen

Woensdagavond stond Kinepolis Antwerpen helemaal in het teken van de spannende seizoensfinale van de populairste soap in Vlaanderen, ‘Familie’. Zo’n 3.400 fans wisten een plekje te bemachtigen in één van de 11 gevulde zalen om samen met de cast te kijken naar de spannende ontknoping. Het is al van 2017 geleden dat de seizoensfinale nog op het grote bioscoopscherm te zien was. Zowel de makers van de soap, als de acteurs en Kinepolis hadden niet verwacht dat het zo’n enorm succes zou zijn.