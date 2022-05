Na vertrek Adriaan Van den Hoof bij ‘Switch’: meerdere vrouwen beschuldigden Van den Hoof bij VRT van grensoverschrijdend gedrag

Begin deze week raakte bekend dat Adriaan Van den Hoof deze zomer na zeven seizoenen niet langer de quiz ‘Switch’ op één mag presenteren. De VRT kiest waar mogelijk voor nieuwe, jongere en meer diverse presentatoren. Studio Brussel-revelatie Fien Germijns neemt daarom de fakkel over van Adriaan Van den Hoof. “Adriaan Van den Hoof werkt op een niet-structurele en zelfstandige basis samen met de VRT. Er was voor ‘Switch’ een dergelijke ad hoc-samenwerking. In lijn met de vernieuwingsoperatie waaraan de VRT volop werkt, is er na 7 seizoenen voor gekozen om bij het volgende seizoen van ‘Switch’ een nieuw gezicht te lanceren. Dat past in een breder beleid om meer diversiteit op het scherm te brengen.”

Toch lijkt het erop alsof er meer dan enkel de vernieuwing speelt. De voorbije jaren kreeg de vertrouwenspersoon van de VRT minstens twee vrouwen over de vloer die meldden dat ze slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag. Naar het productiehuis Panenka, dat het programma ‘Switch’ maakt, werd ook een anonieme brief verstuurd over het gedrag van Van den Hoof.

Geen nieuwe opdrachten

In een bericht aan één van de vrouwen meldt een belangrijke medewerker van de VRT dat ze niet de eerste getuigenis was. Het is duidelijk dat de medewerker zwaar tilt aan de meldingen. Ze drukt tot tweemaal toe de hoop uit dat het bedrijf een halt kan toeroepen aan Van den Hoof en de manier waarop hij vrouwen behandelt. De medewerker zegt dat de onderhandeling over de presentatie van een nieuw seizoen van ‘Switch’ “een unieke kans is om een standpunt in te nemen en mensen als Adriaan Van den Hoof geen forum meer te geven.”

Een andere hooggeplaatste bron binnen de openbare omroep bevestigt aan Het Laatste Nieuws dat de meldingen wel degelijk een bepalende factor zijn geweest om Van den Hoof geen nieuwe opdrachten meer te geven.

Privésfeer

“De VRT heeft deze melders ontvangen en ruim de tijd genomen om naar hun verhalen te luisteren”, zo meldt de openbare omroep in een officiële verklaring. “Dat gebeurde bij een van de vertrouwenspersonen van de VRT, waarbij de interne procedure nauwgezet is gevolgd. Het bleek te gaan om meldingen uit de privésfeer. De VRT heeft geen meldingen gekregen die te maken hebben met de werkvloer van ‘Switch’. We hebben de melders doorverwezen naar de juiste instanties.”

Volledig scherm © Photo News

Gelijkaardige getuigenissen kwamen de voorbije weken binnen bij Sven van der Meulen, de Nederlandse journalist die eerder in samenwerking met Het Laatste Nieuws had aangetoond dat acteur J.V.H. afspraakjes maakte voor seks met minderjarigen. Met zijn onderzoekscollectief Vrije Vogels lanceerde hij een oproep waarbij vrouwen die zich slachtoffer voelden van grensoverschrijdend gedrag binnen de Belgische media bij hem terecht konden. Van der Meulen sprak uiteindelijk met vijf vrouwen die allemaal een relatie met Van den Hoof hebben gehad, maar ze beschuldigen hem - onafhankelijk van elkaar - van stalking, elektronische belaging en fysiek geweld tijdens of na die relatie. Naast lange telefonische gesprekken met de vrouwen, verzamelde van der Meulen ook Whatsapp-gesprekken, voicemails en foto’s die om de anonimiteit van de vrouwen te waarborgen niet getoond kunnen worden. De vrouwen hebben allemaal grote schrik om uit de anonimiteit te moeten treden.

De voorbije jaren zijn er bij de politie verschillende klachten ingediend, zowel door minstens één van de vrouwen als door Van den Hoof. Het ging dan onder andere over feiten van belaging. De meeste klachten werden geseponeerd bij gebrek aan bewijzen, zeggen bronnen bij het gerecht ons. In één geval kreeg de vrouw een waarschuwing van het gerecht.

“Geen commentaar”

Zowel Sven van der Meulen als onze redactie hebben de voorbije dagen geprobeerd om Adriaan Van den Hoof te laten reageren op de aanklachten van de vrouwen, maar krijgen geen antwoord op berichten en telefoonoproepen. Zijn manager nam de telefoon wel op en antwoordde met “geen commentaar.” Aan VRT geeft hij vrijdagavond wel een korte reactie: “Ik ben inderdaad door de VRT op de hoogte gebracht van hun keuze om voor een nieuwe presentator te gaan. Maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat er iets anders zou spelen dan hun keuze voor vernieuwing. Er zijn tegen mij nooit formele klachten ingediend bij de VRT, noch elders. Er loopt ook geen enkel gerechtelijk onderzoek”, zegt Van den Hoof.