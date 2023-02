“Na twee minuten hadden ze me al ontmaskerd”: spanning troef wanneer Groot Licht met z’n gezin naar ‘The Masked Singer’ kijkt

TVMaanden aan een stuk is het Groot Licht gelukt om tegen iedereen te zwijgen over zijn deelname aan ‘The Masked Singer’. Zelfs zijn eigen familie was niet op de hoogte van het avontuur. Maar wanneer de eerste aflevering wordt uitgezonden, wordt meteen duidelijk dat ze hem beter kennen dan gehoopt. “Voor hen is het overduidelijk, en dan moest ik nog beginnen zingen", zucht Groot Licht in deze exclusieve beelden. “Ik heb dan maar gedaan of ik niet aan het kijken of luisteren was. Ik probeer te ontkennen, maar ze zijn écht overtuigd.”