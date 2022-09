Na twee jaar wissel van de wacht bij VTM: Koen De Bouw is nieuwe programmatiestem

Roel Vanderstukken was sinds 2020, bij de herlancering van VTM, de trailerstem van de Vlaamse zender. “Een heel fijne job, maar ze is me niet in de schoot geworpen. Ik heb twee auditierondes gedaan”, klonk het destijds bij de ‘Familie’-acteur. Zo’n twee jaar later heeft VTM opnieuw een nieuwe look gekregen. Als gevolg kiest de zender ook nu voor een nieuwe trailerstem. Voortaan is Koen De Bouw, onder meer bekend van zijn rol als Jasper Teerlinck in de reeks ‘Professor T.’, dus de nieuwe, vaste stem van VTM. De vrouwelijke stem is wel dezelfde gebleven. Deze eer is nog steeds weggelegd voor Q-dj Jolien Roets.